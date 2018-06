Emancipace v koupání? Nikdy nebyla!

Plavkám letos dominuje černobílá kombinace. "In" budete také v plavkách s růžičkami. V pánské plavkové módě ostává jednak klasika, jednak se vrací střihy oblíbené v sedmdesátych létech našeho století. Megan Galeová předvádí plavky od návrháře Briana Rochforda. Techno styl patří ke kovovým materiálům, byť jsou z něj ušity třeba plavky. Plavky z kolekce "Džungle". Návrhář s látkou příliš neplýtval. Jak jednodílné, tak dvoudílné plavky pro letošní léto se šijí z lesklých, většinou jednobarevných materiálů. Červené plavky sportovního střihu Plavky v celku s lesklým efektem a motivem rozbouřeného moře Červené dvoudílné plavky klasického střihu ze zadu Plavky sportovního střihu určené především pro ženy s větším poprsím Modelky předvedly různé střihy bílých plavek se stříkaným vzorem Plavky v celku se stříkaným vzorem Dvoudílné stříbrné plavky s kosticí Stříbrné plavky s vyztuženou trojúhelníčkovou podprsenkou Při předvádění pánských plavek si na své přišly konečně i ženy Plavky se stříkaným vzorem a podprsenkou push-up

S křesťanstvím se ale koupání a lázně dost vytratily. Zaváněly totiž příliš hříchem, protože nutily ženy i muže věnovat se svému tělu. Ostatně občas měla církev v tomto směru i trochu pravdu, protože veřejné lázně ve středověku nebývaly často nic jiného než skryté nevěstince. V Paříži na začátku 15. století, která měla tehdy jako největší evropské město kolem 200 000 tisíc obyvatel, tak bylo kolem třiceti takových podniků. Spřepychem římských lázní ovšem neměly nic společného.Římané lázně milovali, bylo to místo, kde se myli, ale zejména se zde scházeli s přáteli. V roce 33 před Kristem bylo v Římě 170 veřejných lázní s teplou, vlažnou i studenou vodou a dokonce se sportovními hřišti, které se pyšnily obklady z mramoru, kovovými zrcadly a stříbrnými kohoutky u van, kam proudila voda provoněná různými esencemi.Lázně měly i místa, kde se mohli návštěvníci najíst a dopřát si dobré víno, šlo tedy o jakousi dnešní kombinaci fitness, kadeřníka a restaurace. O něčem takovém si středověký člověk mohl nechat jen zdát. Centrem veřejných lázní tehdejší doby byl bazének pro pět až šest osob a rozhodně neměl sloužit ke koupání. Komu se nelíbilo užívat si před zraky ostatních, mohl volit "soukromí" ve velkém dřevěném vědru.Po dlouhá staletí proto byly lázně něčím podezřelým. Teprve v 18. století, když anglický lékař Richard Russel popsal ve své knize léčebné účinky mořské vody a přímořského klimatu - samozřejmě latinsky - se lidé začali zase zajímat o koupání. Ale ve vší počestnosti!Ta byla dovedena k dokonalosti. Nikdo nesměl vidět, jak se noří dáma či pán do vln! V mořských lázních se proto objevily "koupací vozy", které koně přitáhli do těsné blízkosti vody. V krytých vozech se lidé převlékli do koupacích obleků a pak už rovnou vstupovali po schůdkách do vody. I ty měly stříšku, aby nikdo nemohl spatřit nic pobuřujícího. A to dámy nosily košile a dlouhé sukně s olůvky - co kdyby vlny chtěly odhalit jejich nohy!Muži na tom byli samozřejmě podstatně lépe. Nosili jen pruhované úbory s nohavicemi ke kolenům a krátkými rukávy. Teprve v průběhu dalších desítek let se začaly dámské koupací obleky zmenšovat a zkracovat, ale jen dočasně. Zatímco ve 30. letech století 19. století nosily ženy například na vídeňské plovárně jen živůtky s krátkými rukávy a kalhoty pod kolena, v dalších desetiletích musely být opět zahaleny od krku až po kotníky. Nesměl chybět dokonce ani korzet, kalhoty pod sukní doplněné punčochami a čepec z voskovaného plátna.Teprve během první světové války se začínají vedle živůtku, kalhot a sukénky objevovat i mnohem jednodušší trikotové plavky. Po válce u pánských plavek dokonce zmizela v průběhu let i horní část plavek - typy do pasu byly na světě.Časem se i ženy odvážily nosit dvoudílné plavky, ale skutečnou bombou se staly až bikiny. Když v nich Brigitte Bardotová v roce 1956 vstoupila na plátna kin ve filmu A bůh stvořil ženu, svět se jen nadechl úžasem. Dva trojúhelníčky zakrývající vnadné poprsí byly přitažlivější dokonce než monokini - dámské plavky tvořené jen spodním dílem, které se na plážích objevily o řadu let později.Letošní plavky ovšem spíše zdůrazňují než odkrývají přednosti svých majitelek. Samozřejmě plavky zdobené flitry a doplněné i malými taštičkami připomínajícími společenské kabelky něco stojí. Kdo nemá rád korálky či flitry může ovšem vsadit na jiný módní trend, kterým je plast. Ten se vedle ramínek objevuje hlavně na kabelkách a kabelách, které se nosí nejen na pláž, ale i do města.