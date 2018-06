Elvisovu dceru láká lesbický vztah

Pětatřicetiletá Lisa Marie Presleyová si na konto připsala třetí neúspěšný sňatek. Léčivým balzámem na ránu, kterou utrpěla v partnerských vztazích, jí může být, že se dočkala vydání prvního cédéčka To Whom It May Concern (Tomu, jehož se to týká). Nyní si veřejně stěžuje zejména na neuspokojivý sexuální život.