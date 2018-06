Elvise zničili v armádě

"Bylo mi tenkrát devatenáct a byla jsem mladá a hloupá. Vzpomínám si, že mi tenkrát bylo naprosto jasné, že spolu nevydržíme příliš dlouho a že bychom rozhodně nebyli jako celoživotní pár za žádnou cenu šťastní. On ale o něčem takovém nechtěl ani slyšet. Viděl v nás prototyp spokojené a šťastné americké rodinky," říká hvězda seriálu Měsíční svit.

"Faktem je, že Elvis neuvěřitelně propadnul armádě. Vydával speciální písně pro vojáky a při jedněch z nočních manévrů udělal tu nejzásadnější chybu ve svém životě. S kamarády totiž zkusil drogu. A propadl jí .Brzy se mu začala měnit váha a začal být hodně nervózní. V tu chvíli šlo vidět, že se mu již drogy začínají vymykat a přestává je ovládat. Neustále jsem zvažovala, zda mohu žít s někým, kdo mne absolutně fyzicky a především psychicky vyčerpává," vzpomíná se slzami v očích herečka.

"Jedinou cestou, jak s ním zůstat i nadále by bylo, abych začal brát drogy také. Na to jsem ale nehodlala v žádném případě přistoupit a ani jsem se nad tím neuvažovala. Musím ale přiznat, že ani on to po mne za žádných okolností nechtěl.

Elvisovi bylo na konci jejich vztahu dvaačtyřicet, Cybill sedmadvacet. "Když Elvis zemřel, nemohla jsem - a dodneška nemohu uvěřit - že takový úžasný člověk skončil tak nešťastně," dodává Cybill.