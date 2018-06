Elvise Presleyho zabila chronická zácpa, tvrdí jeho bývalý lékař

Doktor George Nichopoulos se o Presleyho staral řadu let a byl s ním v kontaktu až do jeho smrti v roce 1977. V nové knize vyvrací obecně přijímanou domněnku, že Elvis zemřel ve dvaačtyřiceti letech na srdeční arytmii vyvolanou obezitou, užíváním drog a vrozenou srdeční slabostí.

Pitva zpěvákova těla prý ukázala, že jeho tlusté střevo mělo místo obvyklých pěti až sedmi centimetrů průměr kolem patnáct centimetrů a bylo skoro dvakrát delší, než je u lidí obvyklé.

"Až do té chvíle nám nebylo jasné, jak závažnou zácpou trpěl. Věděli jsme, že to není nic triviálního, protože se nám nedařilo úspěšně to léčit. Vůbec jsme si ale neuvědomovali, jaké by to mohlo mít následky. Prostě jsme předpokládali, že jde jen o vedlejší účinek prášků na artrózu a nespavost, které Elvis bral," řekl Nichopoulos reportérům Fox News.

Elvisův osobní lékař se dokonce domnívá, že zpěvák před smrtí vypadal otekle a otyle nikoliv kvůli přejídání, ale spíše kvůli zácpě.

VIDEO: Memphis slavil Elvisových pětasedmdesát. Zpěvák vydělává i po smrti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Opravdu ho to hodně trápilo, protože Elvis si myslel, že všechno zvládne. Nechtěl, aby ho něco takového omezovalo... Považoval to za známku slabosti a rozhodl se, že slabý nebude," dodal Nichopoulos.

"Také to není něco, o čem lidé mluví. V šedesátých a sedmdesátých letech se o zácpě nemluvilo, lidé si na to nestěžovali, nepřiznávali, že jim to působí potíže," popsal potíže krále rokenrolu jeho lékař.

Kniha vychází u příležitosti 75. výročí, které by Elvis Presley oslavil 8. ledna.