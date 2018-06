Priscilla Presley: Když jsem Elvise potkala poprvé, připadal mi odporný

„Ještě než jsme se seznámili, pochopitelně jsem o něm věděla a ledacos jsem o něm slyšela i od svých známých. A přesně si pamatuji moment, kdy jsem ho poprvé potkala naživo. Zpíval píseň jedné blondýně. Přesněji řečeno, zpíval to jejím ňadrům. Připadalo mi to odporné,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro pořad Good Morning Britain.



V tu chvíli byla přesvědčená, že si s takovým člověkem nikdy nic nezačne, ačkoli se jí předtím Elvis moc líbil. Jak ale říká sama Priscilla, člověk míní a život mění. Nakonec jeho kouzlu podlehla.

„Ještě ten večer jsem se s ním v klubu seznámila. Ale vůbec na mě napoprvé nepůsobil jako ta oslnivá hvězda, kterou každý miluje. To se ale po pár schůzkách změnilo,“ míní Priscilla.

Tehdy ještě netušila, co ji po boku Presleyho čeká. Během jejich vztahu musela snášet všechny démony, se kterými se snažil vypořádat. Šlo především o alkohol.

„Kéž bych mu mohla nějak pomoct. Bojoval sám, jinak to nechtěl. Démoni byly pořád s ním. Měl to v rodině. Stejně na tom byla i jeho matka a otec. Bylo to smutné,“ doplnila.

I po rozvodu Priscila zůstala Elvisovi na blízku a stejně tak i jeho rodině. „Nikdy jsem na ně nezanevřela. Máme krásné vzpomínky,“ dodala.

Priscilla a Elvis se vzali v roce 1967 a v roce 1973 už se rozváděli. Spolu mají dceru Lisu Marii (49). Presley zemřel pouhé čtyři roky po jejich rozvodu.

