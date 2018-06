Eltonu Johnovi se stále líbí i ženy

Britský popový zpěvák Elton John je sice homosexuál, ale připustil, že se mu stále líbí i ženy - byť není pravděpodobné, že by s nimi ještě spal. V rozhovoru s britským deníkem Sun čtyřiapadesátiletý John uvedl, že naposledy spal se ženou před 13 lety - se svou bývalou manželkou Renate Blauelovou. Nyní již osm let žije s filmovým producentem Davidem Furnishem poté, co léta žil značně nevázaně.

