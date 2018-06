Elton John o Madonně: Doufám, že na Super Bowlu zvládne playback

Finále zámořské ligy amerického fotbalu Super Bowl sledovalo naposled v Americe 163 milionů diváků. Vystoupit tam během pauzy znamená prestiž i pro takové hvězdy, jakou je Madonna.

"Ujisti se, že dobře otevíráš pusu na playback," vzkázal čtyřiašedesátiletý hudebník v americké televizní show Good Morning America ve chvíli, kdy ho moderátor vyzval, aby Madonně poslal nějakou radu. Poukázal tak na neslavný živý pěvecký projev popové královny.

"Aby to bylo fér ke všem, kdo už takto vystupovali, můžete být schopni živě zpívat, ale je těžké naživo hrát," dodal Elton, který se oblékl jako král, aby Madonně ukázal, kdo muzice vládne.

Elton John při rozhovoru

Madonna hodlá na Super Bowlu představit svůj nový single Give Me All Your Luvin, který prý doplní tanečním vystoupením. "Bude to hodně gay show," tvrdí zasvěcení.

Elton John je stále uražený, že Madonna letos získala Zlatý glóbus za Nejlepší originální píseň a on si neodnesl nic. Madonna tehdy prohlásila, že Eltona zbožňuje a doufá, že s ní opět bude mluvit (více čtěte zde). Ten ale jejich přátelství zřejmě definitivně pohřbil.

"Nikdy nebude mír mezi mnou a tou děvkou," nechal se slyšet Elton John poté, co se jeho přítel David Furnish za své výroky proti Madonně částečně omluvil na sociální síti.

Elton John s přítelem Davidem Furnishem Madonna vyhrála Zlatý glóbus.

Ačkoli ho o smír s Madonnou žádala dokonce její kamarádka Demi Moore a bývalý Madonnin manžel Guy Ritchie, Elton John naopak přitvrdil. "Shromažďuje své přátele, jako je třeba Lady Gaga, aby ho ve slovních útocích na Madonnu podpořili," řekl zdroj blízký Eltonu Johnovi.

Dalších slovních přestřelek se zřejmě fanoušci obou dočkají během předávání Oscarů.