Elton John za druhého syna zaplatil o sto tisíc víc než za první dítě

Podle britského listu The Sun se Elton John s manželem Davidem Furnishem údajně moc přes kapsu neplácli. Jejich druhý syn, který se narodil 11. ledna, je vyšel na 624 tisíc korun. Tolik měla zinkasovat náhradní matka za to, že se nechala oplodnit jejich spermatem, devět měsíců dítě nosila a porodila jej. Byla to stejná žena z Kalifornie, která odnosila a porodila i jejich prvního syna před dvěma roky.

Zpěvák s manželem využili služeb Centra pro náhradní mateřství v kalifornském Encinu, kde mají jasná pravidla. Na každé dítě je tam předem stanovená částka bez ohledu na to, jak bohatý klient je.

David Furnish, Elton John a jejich syn Zachary

Za první dítě páry zaplatí 529 tisíc, za druhé 624 tisíc a třetí vyjde na 661 tisíc korun. Příplatky jsou jenom za bolest a utrpení, v případě, že musel být proveden císařský řez.

Elton John si denně na honorářích vydělá asi dva miliony korun a jeho celkový majetek je odhadován na 6,8 miliard korun.

V centru mají přísná pravidla i na matky. Nesmějí pobírat sociální dávky a kouřit , musejí být zdravotně v pořádku a vychovávat své vlastní děti.