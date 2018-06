Elton John se konečně dočkal dítěte, porodila mu ho náhradní matka

Ukrajinská vláda neumožnila britskému zpěvákovi, aby adoptoval patnáctiměsíčního chlapce. Jeho matka navíc deníku The...

Otec ukrajinského chlapce, kterého chtěl adoptovat Elton John, nabídl slavnému umělci, že si jeho syna může vzít do...

Elton John měl narváno. Historie se nepřepsala, ale šmrnc to mělo

Mohl to být jen hloupý pop. Ale nebyl. Mohl to být večer ukňouraných balad. Ale nebyl. Mohla to být blyštivá bublina...