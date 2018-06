Elton John se chce postarat o dítě i George Michaela

Elton John se snaží pomáhat, kde jen může. Někteří o to ovšem nestojí.

Adopci malého ukrajinského chlapce úřady nepovolily, vzhledem k tomu, že má matku, bratra i otce, který se ovšem snažil se slavným zpěvákem o adopci syna vyjednávat. čtěte také Elton John může mít mého syna, když mě vezme taky, řekl otec Lva.

"Hledáme cesty, jak Lva i jeho bratra podporovat, i když zůstanou v jejich zemi. Chceme si být jisti, že mají tu nejlepší zdravotní péči, vzdělání a rodinné zázemí," řekl v rozhovoru pro BBC partner Eltona Johna David Furnish.

Zároveň prozradil, že chce Elton John pomoci i svému příteli Georgovi Michaelovi, který má problémy s drogovou závislostí a protože Elton John si tím sám prošel, mnozí věří, že je po devatenácti letech abstinence tou nejlepší osobou, která by mohla George Michaela zachránit od sebedestrukce.

George Michael se netají, že drogy užívá. "Udělal jsem už hodně různých věcí v různých dobách, které bych dělat neměl, jednou nebo dvakrát, víte. Samozřejmě nikdo nechce pravidelně kouřit crack," uvedl ke svým drogovým excesům George.

Ale přestože tvrdé drogy dle svých slov užívá jen zřídka, marihuaně se nevyhýbá, ačkoli prý už nekouří svých 25 jointů denně. "Dnes jich udělám tak sedm až osm. Nevnímám to jako své slabosti. Jsem prostě takový," dodal George, který ovšem nechce, aby mu Elton John jakkoli pomáhal. "Elton nebude spokojený, dokud nezaklepu na jeho dveře uprostřed noci a neřeknu 'Prosím, prosím, pomoz mi Eltone. Vezmi mě na odvykačku.' Ale to nikdy neudělám," řekl deníku The Guardian George Michael.

David Furnish však taková nařčení odmítá. "Jenom reagujeme na to, co nám říkají přátelé. Stále nám volají 'musíte něco udělat, George je na špatné cestě.' Mnoho z nich nás prosilo, ať mu pomůžeme. Bojí se o jeho život a duševní zdraví. Když bude chtít, abychom mu pomohli, jsme tu pro něj. Pokud ji nechce, je to jeho volba," řekl BBC Furnish.