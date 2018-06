Elton John se chce oženit s přítelem

Britský zpěvák a skladatel Elton John se svým přítelem Johnem Davidem Furnishem. Eminem a Elton John, kteří společně vystoupili na 43. předávání cen Grammy v Los Angeles. Elton John nedávno vystoupil s raperem Eminemem. V londýnské opeře bude John vystupovat sám, jeho kolega pozvání nedostal.

"Vše, co jsem si v posledních letech vydělal a shromáždil, mám hlavně kvůli mému sluníčku. Bez něj bych neměl takovou chuť do života a do práce. Dává mi tolik síly, že bych musel žít ještě tři sta let, abych mu ji vrátil," dodává s úsměvem zpěvák."Manželské páry mají tu výhodu, že jsou v případě úmrtí jednoho z partnerů tady ve Spojeném království od daně z pozůstalosti zcela oproštěni. Lidé sice nikdy neuvěří tomu, že Elton myslí pouze na naše dobro a nechce si mne brát jen kvůli tomu, aby měl pojištěný majetek předmanželskou smlouvou. Ať si ale myslí kdo chce, co chce. Jen my dva víme, jak je naše láska veliká a silná a nikomu to nepotřebujeme dokazovat," pronesl pyšně David.Oběma partnerům ale stojí v cestě společným životem v manželském svazku ve Velké Británii zákony. Ve většině evropských zemí totiž partnerství homosexuálů prozatím není uzákoněno."Se svou homosexualitou se netajím již dlouho. Nyní využiji svého jména a postavení a budu lobbovat u těch nejvyšších zákonodárců, co to jen půjde. Nevidím nic ohavného a nepřirozeného na tom, že kluk miluje kluka a chtějí společně žít spokojený život," dodal sir Elton John.