Elton John s adopcí na Ukrajině neuspěl, zkouší to znovu v Africe

"Svého syna nedám za žádné peníze," řekla deníku The Sun matka malého Lva, kterého chtěl Elton John adoptovat. Pětadvacetiletá Marina je HIV pozitivní alkoholička, které sociální pracovníci odebrali dvě děti. Když se dozvěděla, že jejího syna chce adoptovat slavný zpěvák, byla zděšena. "Vím, že se Elton John do mého syna zamiloval. Viděla jsem v televizi, jak ho objímal. Chápu ho, Lev je velmi usměvavý a milý chlapec a je nemožné ho nemilovat. Ale já chci překonat své problémy a získat své děti zpět," řekla Marina, která navíc prozradila, že otec chlapce strávil osm let v sibiřském vězení za vraždu čtrnáctileté dívky.

Elton John chtěl Marinina syna adoptovat, když ho uviděl v sirotčinci, kam se vydal s manželem Davidem Furnishem v rámci charitativní činnosti pro boj s AIDS. Jeden z ukrajinských ministrů ovšem prohlásil, že dvaašedesátiletý britský zpěvák je na adopci příliš starý a že dítě nelze svěřit homosexuálnímu páru. Stále by se ovšem mohl stát jeho poručníkem. Marina se však nechce svých práv vzdát. "Nedám panu Eltonovi syna za žádné peníze. Nevadí mi, že je gay, ale pokud chce adoptovat dítě, ať si najde nějaké bez rodičů," uvedla zoufalá matka.

O to se taky Elton John pokusil v Africe, opět ale neuspěl. Nechce totiž podstupovat žádné soudní tahanice a když zjistil, že chlapeček, kterého chtěli s Furnishem adoptovat, má babičku, bratra a sestru, rozhodl se prý, že ho nemůže odvézt na jiný kontinent. To udělala třeba zpěvačka Madonna, která adoptovala dvě děti z Malawi a je kritizována za to, že je odvezla ze země, ačkoli tam děti měly příbuzné.

Elton John, jehož majetek se odhaduje na 175 milionů liber (4,9 miliardy korun), má desítku kmotřenců. Za kmotra šel například synovi Johna Lennona Seanovi či Damianovi, synovi Elizabeth Hurleyové. Najít dítě, které by se svým manželem vychovával, se mu ale stále nedaří.