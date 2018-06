Elton John pošle syna na testy, chce vědět, kdo je jeho otcem

"Zachary to bude muset vědět kvůli lékařským záznamům. Pokud bude Davidův, budu na to velmi hrdý. Nemá to pro mě žádný význam. A platí to i naopak," řekl zpěvák v americkém pořadu 20/20.

Pár si nechal dítě porodit náhradní matkou. Zachary Jackson Levon Frunish John se narodil loni na Boží hod v Kalifornii. Za fotografie celé rodiny dostali John a jeho partner velké částky od zahraničních médií. Všechny je ale darovali charitě.

Elton John s partnerem Davidem Furnishem

Zpěvák se také pochlubil, jak zvládá otcovské povinnosti. "S krmením máme stále potíže, malý totiž odmítá prso. V tom se úplně potatil," žertoval John. "To dítě je úplně po mně. Vříská a pláče, když není po jeho vůli," dodal.

Kanadský filmař Furnish, který je zpěvákovým partnerem již 17 let a v roce 2005 uzavřeli sňatek, po narození syna řekl, že oba počkají, jak se s novou situací vyrovnají a jak dokážou přizpůsobit svoje životy dítěti, než se rozhodnou pořídit si druhé.