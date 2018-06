Elton John: Otec si mě nikdy nepřišel poslechnout, asi kvůli homofobii

„Můj otec nikdy nepřišel, aby mě slyšel hrát. Ani jednou. Byl to tvrdý muž bez emocí,“ popsal Elton John.

Celý život toužil po jeho uznání. Nikdy se ho však nedočkal. „Můj otec se uzavřel před mým talentem a já nikdy netušil proč. Byla to homofobie? Byl to strach? Pro mě to byla bolestná ztráta. Ale myslím, že stejná ztráta to byla i pro mého tátu. Tohle předsudky s lidmi dělají,“ řekl Elton John časopisu Time.

Bývalý pilot RAF Stanley Dwight ale neměl o synovo umění zájem ani v době, kdy ještě nosil rodné jméno Reginald Dwight a otec neměl zdání, že je jeho syn gay.

Eltonův otec byl přitom sám nadšený muzikant. Hrál na trubku. Ze syna chtěl mít ovšem bankovního úředníka. V hudbě ho tedy podporovala pouze matka Sheila, s níž se Stanley Dwight rozvedl, když bylo Eltonovi 15 let.

„Nebylo to tím, že by neměl vztah k dětem. Opustil nás, znovu se oženil, měl novou rodinu a podle všeho jim byl úžasným otcem. Nebylo to dětmi, bylo to mnou,“ říká Elton John.

Zůstala mu ovšem milující matka, která s ním prošla každý stupínek v jeho kariéře. Posledních sedm let s ní ovšem Elton John nemluví (více čtěte zde). Nikdy neviděla ani své vnuky. Zpěvák jí však stále posílá peníze.