Nebudu ho rozmazlovat, říká o výchově syna Elton John

V rozhovoru pro magazín Us Weekly britský rockový zpěvák uvedl, že při jednání s náhradní matkou ve Spojených státech původně použili falešná jména, ale ona prý "velmi rychle odhalila, o koho jde".

Syn Zachary Jackson Levon Furnish-John se narodil na Štědrý den v nemocnici v Los Angeles náhradní matce, která si přála zůstat v anonymitě. John a Furnish uvedli, že nevědí, kdo je biologickým otcem, protože sperma poskytli oba.

Třiašedesátiletý John se svěřil, že ho zaplavil úchvatný pocit, když Zacharyho poprvé držel v náručí. "Nic podobného jsem v životě nezažil. Je to ohromné. Co na to máte říci? Pohnutí, radost, teplo jeho tělíčka, jeho dech," uvedl pro Us Weekly.

Elton John a David Furnish

Několikanásobný nositel ocenění Grammy, který je doma ve Francii, Londýně, Hollywoodu i na anglickém venkově, řekl, že nechce dítě rozmazlovat. "Jsem připraven mít dítě a věnovat našemu synovi lásku. Nechci ho rozmazlovat, ale být tu pro něho a radit mu... Nechceme ho zkazit materiálně, i když ho už kazí lidé, kteří se o něj starají. Chceme mu prostě předat určitou moudrost, rozmazlovat ho láskou. Vzít ho na fotbalové zápasy. Chci mít někoho, koho budu moci milovat a starat se o něj, dokud nebudu starý, někoho, kdo bude pokračovat v mém životě, až já tuto zemi opustím," řekl John.

Osmačtyřicetiletý Furnish uvedl, že oni oba s Johnem byli vychováni v uznávání základních hodnot, jako je disciplína a dobré mravy. Kanadský filmař Furnish, který je Johnovým partnerem již 17 let a v roce 2005 uzavřeli civilní sňatek, řekl, že oba počkají, jak se s novou situací vyrovnají a jak dokážou přizpůsobit svoje životy dítěti, než se rozhodnou pořídit si druhé.

Jak Us Weekly dále uvedl, John a Furnish darovali charitě všechny peníze, které dostali za fotografie poskytnuté médiím.