Elton John může mít mého syna, když mě vezme taky, řekl otec Lva

Jednatřicetiletý Sergey přijel se svou matkou do sirotčince a prohlásil, že nemá nic proti tomu, aby se Elton John stal poručníkem jeho syna Lva. "Jsem ochoten se s panem Eltonem setkat a promluvit si s ním. Nevadilo by mi, kdyby syn jel do Británie, pokud budu smět jet s ním a starat se o něj," řekl deníku The Sun otec, který si odpykal osmiletý trest v sibiřské věznici za to, že uškrtil mladou dívku.

Nezaměstnaný švec Sergey trvá na tom, že nebude souhlasit s adopcí, ale umožní Siru Eltonovi, aby se o Lva postaral. "Vím, že Elton John je bohatý. Možná by mohl pomoci Marině, mně a chlapcům, abychom získali byt a byli zase rodina. Úplně nejlepší by bylo, kdyby mi koupil obchod s obuví," řekl vypočítavý otec během dojemné návštěvy sirotčince, kam přijel s babičkou obou chlapců. "Lev mě objímal velmi pevně. Bylo to srdcervoucí. Chtěla bych vzít chlapce domů," řekla pětapadesátiletá Yulia, která svým vnukům přivezla malé klávesy a je rozhodnuta naučit je nějaké Eltonovy skladby.

"Lev nevěděl, co se děje, ale Artyom, kterému jsou už tři roky, plakal a držel se mě. Prosil, ať ho vezmu s sebou. Bylo hrozné se rozloučit," řekla babička po odchodu ze sirotčince. Ani ona by prý slavnému umělci nepovolila adopci, ale nevadilo by jí, kdyby se stal poručníkem. "Lev je tak sladký. Ukradl Eltonovo srdce. On by mu mohl umožnit lepší život, ale musí vzít i jeho rodiče a nerozbíjet rodinu," dodala.

Sergey stejně jako matka chlapců Marina věří, že se jim synové opět vrátí a věří, že mu záznam v trestním rejstříku neuškodí. Jeho matka ho obhajuje. "Bylo mu teprve 19 let. Šel s dívkou na procházku, ona mu nešťastnou náhodou šlápla na nohu a on ji chytil za krk a strčil do jezera. Pak zpanikařil a utekl," popsala čin svého syna.

Ředitel sirotčince Victor Goncharov tvrdí, že návrat do rodiny by byl nejlepší. "Sergey ale nejprve musí získat práci a dát se do pořádku. Pak rozhodne soud," řekl.

Elton John se k této nabídce zatím nevyjádřil. S adopcí nesouhlasí totiž ani ukrajinské úřady a zpěvák už hledá jiné dítě, které by mohl adoptovat. Vypravil se kvůli tomu do Afriky. Opět ale adopci zabránil fakt, že chlapec, kterého si vybral, měl v zemi rodinu. Ani Elton John ani jeho manžel David Furnish nechtějí odvádět dítě od rodiny ani podstupovat nějaké soudní tahanice.