Matka Eltona Johna zemřela. Před smrtí se stihla se synem udobřit

„Se zármutkem oznamuji, že moje matka dnes ráno zemřela. Viděl jsem ji zrovna minulé pondělí a jsem v šoku. Bezpečnou cestu, mámo. Děkuji ti za vše. Budeš mi velice chybět. S láskou Elton,“ napsal hudebník na Instagramu.

Elton John s matkou nekomunikoval devět let. Nevídali se, protože nesouhlasila s jeho manželstvím s Davidem Furnishem (55) a vyjadřovala se kriticky také k tomu, že si nechal náhradní matkou odnosit dva syny.

„On by namítl, že mají dobrý život, ale je to normální život, když žijí s chůvami a nemají pořádnou babičku? Navíc je Eltonovi 68 let, za dva roky mu bude 70. Mně bylo pouhých 22, když jsem ho porodila, takže jsme byli mladí společně. Ale tyhle děti to nebudou mít takové, jako to měl on,“ řekla Farebrotherová v roce 2015.



Zpočátku kariéry byla Sheila Eltonovi velkou oporou, později se však začali hádat kvůli různým přátelům a také manželovi Davidovi. Farebrotherová si během oslav devadesátin postěžovala, že jí syn nepopřál. Aby ho rozzlobila, nechala si na oslavu výročí přivést Eltonova dvojníka. K udobření došlo loni a letos na jaře Elton John matce veřejně popřál ke Dni matek.