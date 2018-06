Elton John má v Rusku maminu

Také nedávno v rámci svého moskevského vystoupení Elton Annu pozval do restaurace Evropská.

"Když mě uviděl, objal mě jako vlastní matku a vytryskly mu slzy," řekla Anna. "Já jsem se také neudržela a rozplakala jsem se radostí," přiznala se.



Prozradila také, že Eltona naučila pár ruských slovíček: zdrávstvuj, do svidania, ljublju. Domlouvali se spolu bez tlumočníka, takříkajíc rukama nohama.



"Elton prostě řekne: Mamino, komon. Když jsem něco potřebovala, řekla jsem řekla já jemu: Elton, problém. A on mi odpověděl: Nou problém, mamino," přiblížila Anna jejich vzájemnou konverzaci s úsměvem.





