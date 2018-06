Elton John si připadal ve 40 na děti starý, teď toho lituje

Šestašedesátiletý Elton John si uvědomuje, že jeho otcovství bude příliš krátké. Při předávání cen British Icon mu novináři připomněli, jak už před víc než dvaceti lety prohlašoval, že je na děti starý. "Nechci být sedmdesátník, co má teenagera," říkal tehdy.

Teď ho to čeká. "No, vlastně nebudu sedmdesátník, co má teenagera. Budu osmdesátník. V době, kdy jim bude 15, já budu potřebovat schodišťový výtah," cituje muzikanta deník Daily Mail.

David Furnish a Elton John na procházce s kočárkem

Jeho synovi Zacharymu jsou tři roky, Elijah se narodil letos v lednu. "Přál bych si, abych rozhodnutí být otcem učinil před dvaceti lety," lituje Elton John.

Už tehdy byl se svým partnerem Davidem Furnishem, kterému je nyní padesát, a jsou jedním z nejstálejších páru světového showbyznysu.

"Chápu, že lidé se pozastavují nad naším věkem, ale k čertu s tím. Můžeme těm dětem dát tolik lásky a za dva a půl roku nám oni přinesli tolik radosti," řekl John, pro kterého prý otcovství nemá jedinou negativní stránku a vše, čeho se z počátku bál, se mu zdá kouzelné. Včetně zlobení. "Nevynadáme jim. Když zlobí, tak zlobí, jsou to přece jen děti. Jenom jim řekneme, ať se uklidní. Vždycky mě to rozesměje."