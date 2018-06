Elton John královně Alžbětě nezazpívá

Elton John nedávno vystoupil s raperem Eminemem. V londýnské opeře bude John vystupovat sám, jeho kolega pozvání nedostal. Sharon Stoneová patří k hvězdám společenských akcí. U piana nesedí nikdo menší než Elton John. Zpěvák Elton John (vpravo) pózuje fotografům s hercem Robertem Downeyem jr., který mu 26. října v Las Vegas na udílení rozhlasových hudebních cen Radio Music Awards předal ocenění pro hudební legendu.

Svou účast zatím přislíbil například ex-Beatle Paul McCartney. Pozvání naopak odmítl Robbie Williams, jenž nechce přerušit šestiměsíční odpočinek, který si se souhlasem lékařů takříkajíc naordinoval poté, co se léčil z drogové a alkoholové závislosti. Obává se, že svody velkoměsta by mohly narušit jeho zatím úspěšně probíhající rekonvalescenci.Eltonu Johnovi, kterého královna stejně jako Paula McCartneye povýšila do šlechtického stavu, se jako blízkému příteli zesnulé princezny Diany, jejíž památku uctil písní Candle In The Wind, účast na pompézní oslavě její bývalé tchyně přímo příčí. Rozhodné ne se nepokusil ani nijak zakamuflovat.