Elton John hystericky žárlí

Ačkoliv se slavný homosexuální pár navenek tváří, že je snad nejšťastnější na světě, v soukromí to mezi Eltonem a Davidem zřejmě občas hodně zaskřípe.

"Chápala bych, že se Eltonovi nelíbí tajné schůzky nebo dlouhé telefonáty se známými muži. Jde ale o takové banality, že se občas divím, jak to s ním David může vydržet," prozradila Martinová, která kroutí hlavou hlavně nad tím, že se David nemůže ani otočit za pohledným chlapem.



"Hned je oheň na střeše a Elton ho podezírá, že s ním určitě něco má. Nejvíce mě ale dostává, když mluvíme o nějakém krasavci a David jen tak prohodí, že je to opravdový ´kus´. V tu chvíli začne Elton vyvádět. Davidovi vyčítá, že už mu není dost dobrý, připomíná mu, co všechno pro něj udělal, a chytá se za hlavu, jak se mu vůbec může líbit někdo jiný," pokračovala Face.



David nechce o Eltonových žárlivých scénách příliš mluvit. "Nehodlám podobné věci řešit přes bulvár. Pokud by k něčemu takovému mezi námi docházelo, nebudu se s tím rozhodně svěřovat novinám a časopisům. Je to pouze naše soukromá záležitost," dodal. Hned si také pospíšil s prohlášením, že o svém partnerském vztahu s přední hudební světovou hvězdou nikdy ani na okamžik nezapochyboval a že je stále opravdu šťastný.





