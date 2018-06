Elton John s dítětem je pro Arkansas příliš kontroverzní, jeho fotku zakryli

Supermarket v americkém Arkansasu se stal centrem mediální bouře poté, co cenzuroval obálku časopisu Us Weekly, kde je vyfocen zpěvák Elton John s partnerem Davidem Furnishem a jejich synem Zacharym.

Majitel obchodu zakryl časopis šedým štítem, který má chránit děti před pohledem na obálky pornografických a jiných pro mládež nevhodných časopisů.

Supermarket v Arkansasu zakryl obálku s Eltonem Johnem a jeho rodinou

"Říkají tím, že je třeba uchránit děti pohledu na rodinu homosexuálů," napsala na Twitter rozzuřená zákaznice, která časopis v obchodě vyfotila.

"To je soukromá záležitost a nebudeme to komentovat. Jediné, co k tomu mohu říct, je to, že časopis je k prodeji a kdokoli si ho u nás může koupit," řekl serveru RadarOnline.com manažer obchodu.

Skandál s cenzurou fotografie Eltona Johna přišel jen pár dní poté, co si zpěvák veřejně stěžoval na nerovnoprávnost homosexuálů v Americe.

"V této zemi potřebujeme víc dialogu. Nepotřebujeme další házení kamením, nepotřebujeme žádný další vitriol. Potřebujeme, aby lidé říkali O. K., jsem heterosexuál, jste gay. Budeme spolu vycházet. Jsem republikán, vy jste demokrat. Pojďme spolupracovat. Už mám dost lidí, kteří se v této zemi vůči sobě chovají nenávistně," řekl Elton John.

Elton John a David Furnish

Syna, který dostal jméno Zachary Jackson Levon Furnish-John, porodila Eltonu Johnovi a jeho partnerovi náhradní matka v Kalifornii. Za fotografie celé rodiny dostali John a jeho partner velké částky od zahraničních médií. Všechny je darovali charitě.