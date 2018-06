Synům celý svůj majetek neodkážu, nechci je rozmazlit, říká Elton John

12:10 , aktualizováno 12:10

Zpěvák Elton John (68) je sice velmi bohatý a mohl by zajistit svým synům pohádkovou budoucnost, ale na nic takového se nechystá. Nechce je rozmazlit a myslí si, že když se dává dětem už od narození „stříbrná lžička“ do úst, ničí jim to životy.