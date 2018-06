Elton John chce další dítě, s partnerem na tom začnou dělat v létě

11:02 , aktualizováno 11:02

Pětašedesátiletý Elton John a jeho o čtrnáct let mladší partner David Furnish jsou rodiči syna Zacharyho. Toho jim v roce 2010 porodila náhradní matka. Pár se netají tím, že pokud to bude možné, ještě letos by chtěli synovi pořídit sourozence.