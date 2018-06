Elton John chce být otcem, adoptuje dítě z Ukrajiny

"S Davidem jsme vždycky mluvili o adopci. David vždycky chtěl adoptovat dítě a já na to pokaždé řekl, ne. Protože je mi dvaašedesát a protože musím hodně cestovat a mám netradiční životní styl, takže by to pro dítě nebylo fér," přiznal zpěvák.

David Furnish doprovázel zpěváka na Ukrajinu a zamiloval se tam do čtrnáctiměsíčního chlapečka Lva. "Když jsem dnes viděl Lva, moc rád bych ho adoptoval. Nevím, jak to uděláme, ale totálně si získal mé srdce. A také si získal srdce Davida a bylo by krásné, kdybychom mohli mít společný domov. Dnes jsem změnil na adopci názor," prozradil John.

Zpěvákovi k rozhodnutí mimo jiné údajně dopomohla i nedávná smrt jeho dlouholetého klávesisty a přítele Guye Babylona. "Co může být lepší příležitost než nahradit někoho, koho jsem ztratil, někým, komu můžu dát budoucnost," dodal John.