Elton John chce, aby ho ve filmu hrál Justin Timberlake

9:24 , aktualizováno 9:24

Čtyřiašedesátiletý Elton John pracuje na svém životopisném filmu a rád by v hlavní roli viděl zpěváka Justina Timberlakea. Ten si hudebníka zahrál už v roce 2001 ve videoklipu This Train Don't Stop There Anymore, kde vystupuje coby mladý Elton John.