Matka Eltona Johna: Ani mi neřekl, že má děti

Sheila Farebrotherová oslavila před dvěma týdny 90. narozeniny ve společnosti svých dvou nejlepších přátel. Vyvedli ji do levné restaurace v Západním Sussexu v Anglii, kde matka Eltona Johna žije.

Slavný hudebník ve stejný večer vydělával velké peníze koncertem v Las Vegas a své matce ani nezavolal.

Finančně ji podporuje, už sedm let s ní ovšem nemluví. „Naprosto mě odstřihl ze svého života. Nechci zabřednout do toho, proč se to stalo. Bylo to velmi bolestivé téma. Můj syn mě ze svého života odstranil navždy,“ stěžovala si Farebrotherová už před čtyřmi lety. A dodnes se nic nezměnilo.

O synovi se dozvídá jen z novin, kde se taky dočetla o dvou chlapcích,které vychovává s Davidem Furnishem. Pro ženu, která léta toužila po vnoučatech, je to hořké zklamání. „Tomu staršímu jsou čtyři. Nikdy mě neviděl, ani neví, že existuji,“ řekla Eltonova matka deníku Daily Mail.

Nepřipadá jí správné, že jsou děti s najatými chůvami, když by mohly být s babičkou. Obává se ovšem, že už je příliš pozdě, aby s vnuky navázala vztah.

„On by namítl, že mají dobrý život, ale je to normální život, když žijí s chůvami a nemají pořádnou babičku? Navíc je Eltonovi 68 let, za dva roky mu bude 70. Mně bylo pouhých 22, když jsem ho porodila, takže jsme byli mladí společně. Ale tyhle děti to nebudou mít jako to měl on,“ říká Farebrotherová.

Na svého syna byla vždy velmi pyšná a podporovala ho v kariéře. Stála při něm i v období, kdy spadl do drogové závislosti nebo trpěl bulimií.

„Vždy byl ke mně velmi laskavý, než se dal dohromady s Davidem Furnishem,“ uvedla.

„Stále mám dopisy, které mi psal z léčebny, jak moc mě miluje, jak moc mu chybím a jaká jsem úžasná matka. Na to všechno jako by od té doby zapomněl. Ale já si ty dopisy nechala. Mám i ty ošklivé, které mi napsal,“ prohlásila.

Dávno přestala doufat, že se jejich vztah obnoví. „Bylo by hezké, kdyby syn zvedl telefon a znovu řekl: „Ahoj, mami“ jak to dělával. Ale on se mnou očividně nechce nic mít a já jsem s tím smířená. Pokud je tak šťastný, pak je to v pořádku,“ dodala matka Eltona Johna.

