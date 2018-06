Elton John a David Furnish jsou první gayové nominovaní na otce roku

Zpěvák Elton John a jeho partner David Furnish jsou prvním párem stejného pohlaví, který se ocitl v užším výběru na ocenění The Premier Inn Celebrity Dad of the Year, které každoročně dostávají slavní otcové, kteří umí skloubit práci s péčí o dítě.