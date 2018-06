Elsa Pataky natočila půl roku po porodu dvojčat reklamu v prádle

Své tělo v prádle předvedla Elsa Pataky v pětiminutovém filmu Dark Seduction, který natočila pro španělskou značku spodního prádla Women’s Secret. Trojnásobná matka hraje ženu, která se připravuje na večerní rande a zkouší různé prádlo, v němž tančí před zrcadlem.

Elsa Pataky pochází ze Španělska, takže nabídku natáčet s režisérem Paulem Ortizem ve své rodné zemi ráda přijala. „Všechno je to hodně španělské a já jsem Španělka a jsem velmi hrdá na to, že jsem Španělka,“ řekla herečka, která od narození dvojčat Sachy a Tristana pracovala na tom, aby se dostala znovu do kondice právě kvůli této reklamě.

Svůj náročný cvičební režim, při němž zvládala i starost o tři děti, sdílela se svými fanoušky na Instagramu. Zveřejnila tam třeba snímek z tréninku kickboxu, při němž jí pomáhal i manžel Chris Hemsworth.

Elsa Pataky porodila dva syny letos v březnu. S Chrisem Hemsworthem, kterého si vzala v roce 2010, má ještě dvouletou dceru Indii Rose.