S Elonem Muskem jsme měli nádherný vztah, vzpomíná Amber Heardová

„S Elonem jsme měli nádherný vztah, a teď spolu máme nádherné přátelství, které je založeno na naší společné vizi a hodnotách. Intelektuální zvídavosti, nápadech a rozhovorech, společné vášni pro vědu. Spojuje nás spousta věcí, které vypovídají o tom, kým jsem uvnitř. Velice si ho vážím,“ svěřila Heardová magazínu Hollywood Reporter.



Herečka přitom ještě na podzim tvrdila, že má tendenci zamilovávat se do nevhodných mužů a neposlouchá varování svých přátel.

„Je to jako opakující se vtip, který si o mně kamarádi říkají, nazývají mě Kalamita. U prvního vztahu mi řekli: ‚Ten byl divný, alespoň už nemůže přijít nikdo divnější‘. A pak…,“ prohlásila Amber a narážela na to, že po „divném“ fotografovi Tasyovi van Reeovi přišel na řadu Johnny Depp.

„To, ke komu jste přitahováni, o něčem vypovídá. Ráda bych měla jednou zdravý vztah. Pořád mám ještě naději. Doufám, že najdu upřímnou přitažlivost k někomu normálnímu. Moc si to přeji,“ dodala Heardová.

Když se Elon Musk a Amber Heardová po roční známosti rozcházeli, nikdo nepochyboval o tom, že šlo o rozhodnutí ze strany bohatého podnikatele. Šéf automobilky Tesla a zakladatel kosmické společnosti SpaceX však v rozhovoru pro časopis Rolling Stone řekl, že byl do Amber velmi zamilovaný a rozchod s ní byl pro něj tvrdou a bolestnou zkušeností. „Bolelo to hrozně. Řekl bych, že ona se se mnou možná svým způsobem rozešla víc než já s ní,“ tvrdil miliardář.

Musk se také v rozhovoru svěřil, že neumí být sám. „Pokud nejsem zamilovaný, když nejsem ve vztahu, nemohu být šťastný. Jít sám do postele mě zabíjí. A není to tak, že bych netušil, jaké to je být ve velkém prázdném domě, kdy se vaše kroky odrážejí ve velké hale a není tam nikdo jiný, nikdo neleží na polštáři vedle vás... Jak si v takové situaci pomáháte, abyste se cítili šťastní? Hledám dlouhodobý vztah, ne sex na jednu noc. Hledám seriózního partnera, spřízněnou duši,“ dodal.