Jsem zamilovaná, říká Ellen Page a pochlubila se vysokou přítelkyní

„Jsem zamilovaná. Jít po koberci a držet přítelkyni za ruku je docela zvláštní. Je to úžasné,“ řekla Page na otázku, proč se rozhodla zveřejnit jejich vztah.

Herečka a umělkyně spolu chodí už několik měsíců, ale ve společnosti se coby pár ukázaly poprvé. Dorazily na premiéru filmu Freeheld, v němž Ellen Page hraje po boku Julianne Moore.

Dvojice, která byla na červeném koberci sladěna v černobílých modelech, se po promítání vydala na speciální party Vanity Fair. Tam se potkaly s kamarádkou, modelkou a herečkou Ruby Rose. Později na sociálních sítích o svém oblečení žertovaly.

„Když si nejste jistí, jestli jste kampaň YSL, nebo opravdu stylové číšnice,“ napsala k společné fotce Rose, která je hvězdou seriálu Orange Is the New Black.

Ellen Page se proslavila filmy Juno, Počátek, Vyfič!, Tracey: Fragmenty nebo sérií X-men. V roce 2007 byla jednou z hvězd filmového festivalu v Karlových Varech.