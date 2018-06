Na padesátku jsem se připravovala léta dopředu, říká Macphersonová

„Když mi bylo 40 let, soustředila jsem se na zdraví a wellness. Přestala jsem pít a brát léky, dokonce i aspirin, a začala jsem si čistit tělo. Když jsem dosáhla 50, nezažila jsem žádný fyzický šok, dokonce ani emocionální. Nebylo žádné: Ach můj bože, měla bych se před 50 dát dohromady. Spíš jsem se cítila jako znovuzrozena,“ řekla Macphersonová pro magazín Ocean Drive.

Modelka je přesvědčená, že krása není jen výsadou mladých lidí.

„Krása v každém věku - je takové nudné klišé. Ale krása není vyhrazena pro mladé,“ míní blondýnka.

Australanka už v minulosti prohlásila, že se děsí plastických operací. Je nebezpečné zahrávat si s přírodou a každý by se měl srovnat s tím, co mu dala do vínku.

„Jsem žena, takže mám samozřejmě starost o to, jak vypadám. Ale nemluvím o tom, protože se ráda na všechno dívám pozitivně. Na všechno! Nechci bránit přírodě v tom, aby si se mnou dělala, co uzná za vhodné. Mám silnou averzi vůči čemukoliv umělému ve svém těle,“ řekla britskému magazínu Grazia.

Macphersonová má dva syny s miliardářem Arpadem Bussonem. Loni se provdala za dalšího miliardáře Jeffreyho Soffera, s nímž žije v Miami. Blondýnka byla poprvé vdaná v letech 1986 až 1989 za fotografa Gillese Bensimona.