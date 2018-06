Padesátnice Elle Macphersonová: Ženy chtějí vypadat dobře, ne mladě

"Nemyslím si, že krása je vyhrazena jen pro mladé. Myslím, že ženy dnes chtějí vypadat dobře, nechtějí vypadat mladě. Chtějí se dobře cítit a ne se chovat jako teenagerky," řekla Macphersonová v rozhovoru pro The Telegraph.

"Mou ambicí je procházet touto fází života důstojně a myslím, že se mi to daří. Mé priority se mění. Zjistila jsem, že to je etapa, kterou buď přijmete, nebo to pro vás bude obtížné," dodala.

Pro ni coby modelku, jež je celý život na očích veřejnosti a neustále posuzována především podle vzhledu, je stárnutí obtížnější než pro běžnou ženu, ale rozhodla se ho užít a dokonce si teď po padesátce připadá konečně krásná. V mládí na sobě totiž hledala jen chyby.

"Cítím se teď mnohem lépe než kdykoli předtím. Když se podívám na fotky, kde jsem mladší, pomyslím si: Bože, já byla úžasná, ale nevěděla jsem to. Nebo si řeknu: Teda vypadám teď mnohem líp. Byla jsem hrozně hloupá. Úplně vidím tu nejistotu vepsanou do mého obličeje a snahu být něco, co nejsem," říká Macphersonová.