Už nejsem dvacítka s nekonečně dlouhýma nohama, říká Macphersonová

„Jedna věc je být dvacítka s nádhernýma, nekonečně dlouhýma nohama a krásnou hladkou kůží, a druhá věc je mít 51 let. Nakonec jsem dospěla do této fáze a říkám si, že jsem byla známá jako jedna z nejkrásnějších žen na světě, ale necítila jsem se opravdu spokojeně a jistá sama sebou,“ přiznala modelka magazínu Sunrise.

Až ve vyšším věku si Macphersonová podle svých slov uvědomila, co je v životě důležité. Podle ní nezáleží na tom, jestli má člověk dokonalé tělo, stárne nebo má vrásky.

„Jak jsem dospěla, uvědomila jsem si, že opravdu není důležité jak vypadám. Nejdůležitější věc je, jak se cítím,“ míní blondýnka.

Modelka už loni, když oslavila 50. narozeniny, prohlásila, že si připadá konečně krásná. V mládí na sobě totiž hledala jen chyby.

„Když se podívám na fotky, kde jsem mladší, pomyslím si: Bože, já byla úžasná, ale nevěděla jsem to. Nebo si řeknu: Teď teda vypadám mnohem líp. Byla jsem hrozně hloupá. Úplně vidím tu nejistotu vepsanou do mého obličeje a snahu být něco, co nejsem,“ řekla.

Macphersonovou modelingové agentury objevily relativně pozdě. Bylo jí už 18 let, začala studovat práva na univerzitě v Sydney a právě trávila dovolenou v Aspenu. Australanka se v roce 1982 objevila v Elle a o čtyři roky později získala od magazínu Time svoji přezdívku Tělo (The Body).

Modelka má dva syny s miliardářem Arpadem Bussonem. V roce 2013 se provdala za dalšího miliardáře Jeffreyho Soffera, s nímž žije v Miami. Blondýnka byla poprvé vdaná v letech 1986 až 1989 za fotografa Gillese Bensimona.