Už se nemůžu spoléhat jen na genetiku, přiznává Elle Macphersonová

Elle Macphersonová byla kultovní supermodelka 80. a 90. let, která se na obálce slavného časopisu Sports Illustrated Swimsuit issue objevila dokonce pětkrát, což se zatím nepovedlo nikomu jinému. Po padesátce už prý ale musela přistoupit ke změně životního stylu a doporučuje takzvanou Whole Foods dietu, při které se snažíte co nejvíc potravin konzumovat nezpracovaných a v přirozeném stavu.

„Velmi brzy jsem se učila starat se o sebe, abych byla ve formě. Lidé ode mě očekávali hrozně moc. Ale jak běžel čas, uvědomila jsem si, že už se nemůžu spoléhat jen na to, co mi bylo dáno, na genetiku,“ prohlásila matka dvou dětí pro australské vydání časopisu InStyle.

„To, co jsem dělala ve dvaceti a fungovalo to, už teď v padesáti nefunguje,“ vysvětlila modelka, která měla během své vrcholné kariéry přezdívku Tělo.

Australanka proto zkusila Whole Foods dietu, která je bohatá na ovoce a zeleninu a doplněná organickým zeleným práškem. Z výsledku je nadšená a považuje ho za velkou změnu.

Už v lednu přitom popsala, že se její snídaně skládá z vařených vajíček, slunečnicového nebo žitného chleba a grapefruitu. Pije prý jen vodu, někdy s práškem „Super Elixir“, který alkalizuje tělo a zlepšuje zdraví. Jeho součástí jsou mimo jiné čínské byliny a houby shiitake a maitake. Oběd pak tvoří nejčastěji salát se spoustou listové a další zeleniny, klíčky a špenátem. K večeři jí také salát, občas čerstvou rybu.

Elle Macphersonová ale také denně cvičí. „Doporučuji být každý den v pohybu aspoň 45 minut. Jít si zacvičit, a nebo jenom ven na procházku, abyste byli na čerstvém vzduchu,“ dodala.

Elle Macphersonovou modelingové agentury objevily poměrně pozdě. Byla už studentka a právě trávila dovolenou v Aspenu. Australanka se v roce 1982 objevila v Elle a o čtyři roky později získala od magazínu Time svoji přezdívku „The Body“. Během své kariéry si prý vydělala kolem šedesáti milionů liber. Největší kontrakty měla s módními domy Versace, Dior či Prada, ale pracovala i pro mnoho dalších. V anketě britského obchodního domu Debenhams byla před lety zvolena nejlepší modelkou všech dob.