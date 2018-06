Elle Macphersonová je hrdá na své tělo

Čtyřiačtyřicetiletá modelka a herečka, která většinu života tráví v Londýně a které se svého času přezdívalo „Tělo“, podniká na poli módy už několik let, a to navýsost úspěšně.

Nyní si dala předsevzetí uspět u britské zákaznice se spodním prádlem. „Každý říká, že Britkám nelze prodat žádné spodní prádlo, protože jsou zvyklé si zajít do obchodu Marks & Spencer, pořídit si jedny kalhotky a podprsenku a na všechno nové kašlou,“ nechala se slyšet Macphersonová.

„Tak jsem si řekla, že to musím změnit. Chtěla jsem převychovat typickou zákaznici. Důležité je, aby se ženy naučily, že spodní prádlo si kupují pro sebe a svůj dobrý pocit. V každém prádle by se měly cítit žensky a sexy, být hrdé na své tělo. A přesně o to jsem se snažila,“ dodala modelka. Inu, „Tělo“ pro tělo.

Zdá se, že to zabralo. Značka spodního prádla Intimates se totiž podle všeho prodává jak po másle.