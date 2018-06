Elizabeth Taylorová vystavuje své lásky

Elizabeth Taylorová.

Aukční síň Christie's vystavuje tři desítky šperků, které hvězda osobně vybrala, u příležitosti vydání knihy nazvané "Elizabeth Taylorová: Můj příběh lásky ke šperkům".Ty nejkrásnější z vystavených kousků jí daroval její dvojnásobný manžel, již zesnulý herec Richard Burton. Je mezi nimi například diamant Krupp o váze 33,19 karátů, jenž "patřil Veře Kruppové, člence známé průmyslnické rodiny z Německa, jež také přispěla k vyhlazení miliónů Židů," píše v knize 70letá Taylorová, která se obrátila na judaismus, aby se mohla provdat za svého čtvrtého, samozřejmě už dávno také bývalého manžela Eddieho Fishera. "Když byl v 60. letech dražen, řekla jsem si, že by bylo dobré, kdyby ho mohla získat nějaká židovka jako já."Dalším výběrovým klenotem je perla La Peregrina, vylovená začátkem 16. století v Panamském zálivu. Do vlastnictví ji dostal španělský princ Filip II., který ji ihned daroval anglické královně Marii Tudorovně.Liz kdysi tuto perlu ztratila v jednom hotelu v Las Vegas. Z obav, že to vyvolá bouřlivý hněv jejího manžela Richarda, který byl znám svou výbušností, trpělivě prošla kousek po kousku bosky celý pokoj v naději, že pod nohama klenot ucítí. Nakonec jej vlastníma rukama vyndala z tlamy jednoho ze svých psů.Po této zkušenosti požádala Cartiera, aby perlu zasadil do náhrdelníku z rubínů a diamantů. Vystavená kolekce je velmi vysoké kvality, tvrdí ředitel klenotnické služby Christie's Simon Teakle, jenž zároveň odmítl upřesnit její hodnotu. Naznačil nicméně, že cena šperků jde do desítek miliónů dolarů. "Burton měl zázračné oko, neuvěřitelný cit pro kvalitní kousky," poznamenal.Byl rovněž obdařen nepříliš obvyklou velkomyslností. "Dával mi dárky a říkal při tom: Je úterý, miluji tě. Nebo Je to nádherný den či Pojďme se projít, chtěl bych ti něco koupit," vypráví herečka, která začínala jako děvčátko ve slavném filmuLassie se vrací.Mezi dalšími historickými klenoty, které Burton koupil, je například diamant ve tvaru srdce Tádž Mahál, jejž v 17. století daroval indický vládce Mumtáz Mahál své druhé manželce Šáhdžahán. Jen jeden šperk z vystavované kolekce zakoupila osobně sama Taylorová: diamantovou brož s erbem prince waleského získala při dražbě klenotů vévodkyně z Windsoru Wallis Simpsonové.