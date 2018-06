Jamese Deana zneužil kněz, říká Elizabeth Taylorová v utajeném rozhovoru

To, že měl James Dean řadu mileneckých poměrů také s muži, nebylo v Hollywoodu tajemstvím ani za jeho života. Herečka Elizabeth Taylorová ale tvrdí, že sex s mužem zakusil mnohem dříve, než by bylo pro jeho psychický vývoj zdravé. Už v jedenácti letech ho prý začal zneužívat kněz.

James Dean

"Milovala jsem Jimmyho. Řeknu vám něco, ale bude to mimo záznam, dokud nezemřu, ano?" požádala prý Taylorová Sessumse při rozhovoru pro časopis POZ, který je určený lidem nemocným AIDS, v roce 1997. Autor tvrdí, že uposlechl její žádosti. Když Taylorová 23. března zemřela, rozhodl se rozhovor zveřejnit. Vydal ho na serveru The Daily Beast.

Taylorová v něm říká: "Když bylo Jimmymu jedenáct let, zemřela mu maminka a on začal být zneužíván svým knězem. Myslím, že ho to pronásledovalo zbytek života. No vlastně já vím, že ho to pronásledovalo. Mluvili jsme o tom mockrát. Během natáčení jeho posledního filmu Obr jsme zůstávali vzhůru dlouho do noci a hovořili a hovořili a to byla jedna z věcí, kterou mi přiznal."

James Dean zemřel při autonehodě v roce 1955 ve věku 24 let. Nejznámější je jeho role ve filmu Rebel bez příčiny. Oscarovou nominaci ale získal za filmy Na východ od ráje a Obr.