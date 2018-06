Elizabeth Taylorová se chce podeváté vdát

13:31 , aktualizováno 13:31

Herečka Elizabeth Taylorová by si chtěla vzít svého o devětadvacet let mladšího partnera Jasona Winterse. Hollywoodská hvězda, které do osmdesátky zbývají už jen dva roky, by tak uzavřela už devátý sňatek.