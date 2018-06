OBRAZEM: Podívejte se na galerii lásek Elizabeth Taylorové

1. manžel Conrad 'Nicky' Hilton

Elizabeth Taylorová a Conrad 'Nicky' Hilton

Manželství Taylorové s prastrýcem Paris Hiltonové vydrželo pouhý rok. Brali se v roce 1950. Conrad Hilton zemřel v roce 1969 na infarkt. Bylo mu pouhých 42 let.

2. manžel Michael Wilding

Elizabeth Taylorová a Michael Wilding

Rok po rozvodu si Taylorová vzala britského komika Michaela Wildinga. Byla s ním pět let a měla s ním dva syny Michaela a Christophera. Wilding zahynul po pádu ze schodů v roce 1979 ve věku 66 let.

3. manžel Michael Todd

Elizabeth Taylorová a Michael Todd

Producenta Michaela Todda si vzala v roce 1957. Taylorová byla v té době už těhotná. Manželství ale skončilo záhy, když se osmačtyřicetiletý Todd zřítil s letadlem. Herečce po něm zůstala dcera Liza.

4. manžel Eddie Fisher

Elizabeth Taylorová, Eddie Fisher a Debbie Reynoldsová

V roce 1959 se provdala Taylorová za nejlepšího přítele svého zesnulého manžela. Zpěvák Eddie Fisher se kvůli ní rozvedl s herečkou Debbie Reynoldsovou a Taylorová kvůli němu konvertovala k judaismu. Její židovské jméno bylo Elisheba Rachel. Manželství s Fisherem vydrželo celých pět let, než do jejího života vstoupil osudový Richard Burton. Fisher se dožil 82 let, zemřel loni na následky komplikací po operaci kyčle.

5. manžel Richard Burton

Elizabeth Taylorová a Richard Burton

Seznámili se při natáčení filmu Kleopatra. V té době byl on ženatý a ona vdaná. Rok po seznámení se už ale mohli vzít a adoptovali spolu dceru Marii. Manželství trvalo deset let. Po ročním odloučení se k sobě vrátili a znovu se vzali. Druhé manželství ovšem skončilo už v roce 1976. Přes časté hádky a dva rozvody Taylorová do konce života mluvila o Burtonovi jako o své největší životní lásce a velmi ji ranilo, když v roce 1984 ve věku 59 let zemřel.

6. manžel John Warner

Elizabeth Taylorová a John Warner

Po druhém rozvodu s Burtonem si vzala Taylorová senátora Johna Warnera. Rozvedli se o šest let později. Warner je jedním z bývalých manželů, kteří legendární herečku přežili. Teď je mu 84 let.

7. manžel Larry Fortensky

Elizabeth Taylorová a Larry Fortensky

Druhým exmanželem, který Taylorovou přežil, je nyní devětapadesátiletý dělník Larry Fortensky. Taylorová si ho vzala v roce 1991 v Jacksonově Neverlandu. Rozvedli se za pět let. V roce 1998 musel Fortensky do vězení za napadení své tehdejší přítelkyně a o rok později skončil na vozíku.

Poslední partner: Jason Winters

Elizabeth Taylorová a Jason Winters

Před rokem zaskočila svět zpráva, že chce mít Taylorová v osmasedmdesáti letech další svatbu. Chtěla si vzít devětačtyřicetiletého manažera Jasona Winterse, aby ho zabezpečila pro případ, že by se s ní něco stalo. Na svatbu ale nakonec nedošlo.