Elizabeth Hurley se zasnoubila s hráčem kriketu Shanem Warnem

Pětačtyřicetiletá Liz Hurley dostala od svého o tři roky mladšího partnera velký prsten se safírem a diamanty. Pochlubila se s ním v sobotu na golfovém šampionátu, kam doprovázela svého snoubence i se svým devítiletým synem Damienem.

Warne prý požádal herečku o ruku během romantické večeře v hotelu Old Course ve skotském St. Andrews, jak prozradila obsluha restaurace. "Shane ji požádal po večeři a oznámil to veřejně. Byl to večer jen pro VIP hosty. Nepoklekl, ale když to oznámil v restauraci, hosté vstali a tleskali," řekl deníku Daily Mail zdroj z hotelu.

Liz Hurley se snoubencem a synem na golfovém turnaji

Pár se dal dohromady v prosinci loňského roku. Elizabeth Hurley se tehdy rozhodla ukončit své tříleté manželství s Arunem Nayarem. Jejich rozvod byl dokončen letos v červenci.

Také Warne má za sebou rozvod. V roce 2006 se rozvedl po deseti letech s manželkou Simone.

Během vztahu s britskou herečkou Warne zhubl a z jeho obličeje zmizely vrásky. Popírá ale, že by podstoupil plastiku. Tvrdí, že omládl díky lásce a s pletí mu prý pomohla kosmetika, kterou propaguje jeho nastávající. Warneův vzhled je ale až nepřirozeně dokonalý a je příkladem metrosexuála, který to s péčí o sebe trochu přehání.