Elite Model Look: Krainová se převlékla pětkrát, prosvítalo i poprsí

"Já bych to nijak nehodnotila, nejsem moderátorka, ani se do této role nestavím, v podstatě je mi to ukradené. Mým úkolem je soutěž podporovat a hledat nové holky do modelingu. Vyhrála Slovenka, kterou jsem vybrala já, v tom je smysl mé práce. K moderování snad jen tolik, že doufám, že se to dalo poslouchat," řekla iDNES.cz po skončení vyhlašování výsledků Simona Krainová.

Večerem provázela příjemným mluveným slovem, které snad jen v úvodu lehce zastínila patrná nervozita. Odhalil ji především zesílený mikrofon, který hlasitě reprodukoval modelčiny časté "výdechy úlevy".

Simona později přiznala, že opravdu klidná nebyla. Jen co ohlásila vítězky, dostavil se hlad, který do té doby tlumil všudypřítomný adrenalin.

Finále Elite Model Look 2011

"Zkoušeli jsme už od jedenácti, navíc jsem vůbec nejedla, a jak syn Max brzy vstává, ani toho spánku příliš mnoho nebylo," prozradila Krainová.

V konkurenci dvaceti finalistek soutěže Elite Model Look nakonec uspěly osmnáctiletá Lenka Hanáková z České republiky a čtrnáctiletá Leóna Hochelová ze Slovenska.

Nízký věk finalistek nenechal v klidu ani osmatřicetiletou Krainovou, jež sama s kariérou modelky začínala jako šestnáctiletá. "Je to hrozné, ale díky letošním finalistkám si uvědomuju, že když já jsem začínala s modelingem, mnohé finalistky ještě nebyly na světě," posteskla si slavná rodačka z Havířova.

Simona Krainová si nyní užívá poklidného rodinného života po boku manžela Karla Vágnera mladšího.

"Jsem šťastná, mám milujícího manžela a doufám, že je to na mně vidět, aniž bych to musela říkat," uzavřela modelka, jež se synem slavného hudebníka vychovává téměř ročního syna Maxe.