VIDEO: Eliška Kaplický je opět sama. Vztah skončil, říká

"Vztah bohužel skončil," řekla na kameru iDNES.cz Eliška Kaplický bez dalších podrobností. Rozchod je zřejmě čerstvý, ještě v únoru byl po jejím boku italský architekt Francesco Augusto Razetto.

Ředitelka Nadačního fondu Kaplicky Centre se nyní bude dál věnovat výchově pětileté dcery Johanky. Tu má se zesnulým architektem Janem Kaplickým, který navždy odešel v den, kdy se mu dcera narodila.

"Co by chtěl každý rodič, každá matka? Pro dítě samozřejmě to nejlepší. Já bych nechala na ní, co se z ní vyvine. Je úžasný, že je sama sebou. Je skvěle pohybově nadaná, má neuvěřitelné vtipy, které rozdává, hned baví společnost, kamkoliv přijde, nemá s ničím problém. A to se mi líbí. Byla bych moc ráda, kdyby se to v ní uchovalo, aby jí to nikdo nezastavil. Je svoje," doplňuje Kaplický, podle níž skvěle zafungoval mix genů.

"Je to nesmírná kombinace. Když vidíte její obličej, tak je to kombinace mě a mého muže," dodala.

Eliška Kaplický se naposledy objevila ve společnosti na České Miss. Vedle kamaráda ji doprovázel i bratr. Soutěž krásy podle ní smysl má. "Četla jsem rozhovor se Sophií Lorenovou, která říkala, že je důležité soutěžit, o něco se snažit, být lepší. A myslím si, že je vždycky dobré si dát tu laťku nahoru, ať je to cokoliv. Za něčím jít, mít nějakou cestu," uzavřela Kaplický.