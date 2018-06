Na vesnicích jsou způsoby lepší, říká paní etiketa Hašková Coolidge

"Tvrdím, že na českých vesnicích jsou způsoby lepší než jinde. Na venkově, kde nevládnou peníze, tam ještě způsoby jsou," říká Hašková.

To ale neznamená, že v Americe jsou lidé zdvořilejší. "Etiketě by se mělo vyučovat i v Americe," řekla a popsala, jak by se měl člověk chovat, když přijde na návštěvu do Bílého domu.

"Určitě bych si vyleštila boty. Měl byste mít zapnuté sako, usmívat se, dívat se do očí… Začátek konverzace je vždy zdvořilostní fráze," radí.

Ani ona sama ale není neomylná a vzpomíná na jednu svou chybu. "Připravovali jsme pro prezidenta rešerše kvůli udělování vyznamenání a jednou přišel návrh na někoho od guvernéra Kalifornie. Zjistila jsem, co jsem měla, a poslala jsem panu prezidentovi, aby tomu člověku vyznamenání schválil. Nakonec vyšlo najevo, že ten člověk měl co do činění s mafií," prozradila.

Basketbalista Jan Veselý v Show Jana Krause Hsitorik Václav Fronk

Kromě Elišky Haškové Coolidge bude hostem Jana Krause v jeho páteční show basketbalista Jan Veselý a historik Václav Fronka, který se zabývá satirickým humorem na přelomu 19. a 20. století.