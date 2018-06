Bučkovou připravily střevní potíže o další kila, Nováčková přibrala

"Měla jsem střevní potíže. Cokoliv jsem snědla, šlo hned ven. Nebyl úmysl hubnout," svěřila se Eliška Bučková, o jejíž váze se již delší dobu diskutuje v souvislosti s možnou anorexií. Tu ale miss a modelka kategoricky popírá. "Mně se moje postava líbí. Jím normálně a anorexií netrpím. A už mě neskutečně štve, jak všichni řeší, že jsem anorektička. Ať se každý stará sám o sebe. Já jsem takhle spokojená," dodala Bučková na módní přehlídce v pražském obchodním domě Bílá labuť.

Eliška Bučková Jitka Nováčková

To Jitka Nováčková řeší opačný problém. Nejen že je bez partnera, ale s váhou šla nahoru. Pořadatelům navíc oznámila, že odmítá předvádět plavky, neboť ideální míry modelky v tuto chvíli postrádá. "Mám pár kilo nahoře a vím, že to musím dostat dolů. Bohužel jsem gurmán, miluju jídlo a je to vidět," vysvětluje Nováčková. "Řekla jsem dopředu, že prádlo chodit teď nebudu. Jsem sebekritická. Bez županu bych nešla," doplnila.

Rozhodnutí Nováčkové ironicky okomentoval moderátor přehlídky Leoš Mareš. "Vypadá jak Rocky," uvedl Mareš, který si v ten den vzal na paškál i Jaro Slávika, jehož profesním životem otřásla pornominulost. "Všichni jsme nadšení z krásných modelek v prádle. Jediný, kdo by to neocenil, je stoprocentně Jaro Slávik," rýpnul si do skutečnosti, že slovenský producent v minulosti natočil gay porno.

Na přehlídce předváděly i Martina Gavriely či Iveta Lutovská Vítová. Hvězdou měla být i nová přítelkyně Leoše Mareše Petra Faltýnová, nakonec se ale akce nezúčastnila.