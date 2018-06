Zpověď příliš hubené miss Bučkové: Modelky jedí vatu sypanou kořením

"Často s ostatními modelkami mluvíme o vaření," říká Česká Miss roku 2008 Eliška Bučková.

"Tváříme se, jaké máme štěstí, že jsme hubené a přitom můžeme jíst cokoli. Lžeme samy sobě i vzájemně jedna druhé," vypráví ve velkém rozhovoru ve čtvrtečním Magazínu DNES o tom, jak se potýká s anorexií, ale také o tom, jak to v tomto směru chodí ve světě krásných dívek.

"Já a spousta mých kolegyň to máme takto: když vidíme, že nám nejsou kalhoty číslo 36 a musely bychom si koupit 38, raději si je nekoupíme, protože ten pocit, že máme "třicetosmičky", je strašný. Nebo si koupíme ty menší s tím, že do nich prostě shodíme. Já byla ve fázi, kdy jsem si byla schopna tu cedulku i přešít, jen abych měla pocit, že jsem se vešla do nejmenšího čísla," popisuje každodenní boj děvčat o štíhlou postavu.

Mnozí se jí nyní ptají, jak je možné, že její přítel ji dříve neupozornil, že extrémně hubne. A tak popisuje, jak to, že téměř nejedla, zakrývala: "Předstírala jsem, že jím. Když Vašek uvařil, okusila jsem. Vždycky jsem se v jídle ponimrala tak, aby to vypadalo, že ho na talíři ubylo. A když byl pryč, tak jsem pak cvičila a běhala jako blázen."

Eliška Bučková neustále popírala anorexii. Na oslavě proto snědla dort. (srpen 2012)

Hlavní je podle ní zakamuflovat vše tak, aby talíř vypadal, že na něm něco ubylo. Někdy proto jídlo jen požvýkala a vyplivla do ubrousku. Dělá to tak podle ní spousta modelek. Popisuje také případy, kdy dívky jedí vatu. Aby cítily nějakou chuť, sypou si ji kořením.