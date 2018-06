VIDEO: Bučková chodí sama do společnosti, rozchod ale popírá

„U nás je všechno při starém. Ani to nechci nijak komentovat, protože by se do toho člověk akorát zamotal a vznikly by další řeči. Jenom říkám, že to není pravda,“ prohlásila Bučková.

Rozčilují ji i komentáře o tom, jak bez milionářského synka Maliny zchudne. „Když jsem šla do tohoto vztahu, tak mi vadily ty řeči a předsudky a nemám to ráda. Já jsem si vždycky na všechno vydělala sama a byla jsem soběstačná a to se nezměnilo,“ prohlásila Bučková.

S Jakubem Malinou je rok a půl. Další krok ve vztahu, jako je svatba a dítě, zatím neplánují. Nechtějí si zatím pořídit ani společné zvíře. „Když se přítel namaže, tak je to hezké zvířátko,“ komentovala to modelka.

Bučková před Malinou žila se zpěvákem Václavem Noidem Bártou, který se letos oženil a má dítě s Malinovou bývalou přítelkyní Gabrielou Dvořákovou.