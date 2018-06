Bučková úspěšně bojuje s anorexií, své tělo předvedla v plavkách

"Teď teprve vidím na starších fotkách ty extrémy, že mám hlavu větší než tělo, že je to opravdu odstrašující případ," uvědomila si konečně Bučková. Při focení plavek od návrhářky Soni Hlaváčkové pro veletrh plavek v USA si na sebe oblékla kousky v hodnotě 2 tisíce eur a její postava v nich vynikla.

Bučkové prý s nemocí pomáhá hlavně láska. S Jakubem Malinou se dala dohromady po rozchodu s muzikantem Václavem Noidem Bártou. "Kuba je super kluk a mám poprvé takto mladého přítele. On je tedy o dva roky starší, ale já jsem vždycky měla o hodně staršího partnera a musím říct, že si máme o čem povídat, máme společné aktivity a užívám si to moc."

Díky partnerovi začala sportovat a jíst zdravě. "Jím všechno, na co mám chuť. Když mám chuť na smažák, tak si dám kousek smažáku, ale nedám si celou porci. Dokážu si jídlo rozdělit na šest až sedm porcí denně, to je strašně důležité, aby to tělo stihlo zpracovat," říká Bučková.

Všechno ale přeci jen nejí. "Abych úplně nelhala, tak nejím třeba pečivo. Ale to už nejím tak čtyři roky," přiznala modelka.