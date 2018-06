Bučková o anorexii: Potřebovala jsem zhubnout hned

"O mé anorexii nevěděl nikdo. Všichni to tak nějak tušili, nevěděla jsem to hlavně ani já. Samozřejmě mě mrzí, že se to dotýká mé rodiny, která to musí snášet, mého bývalého partnera, kterému hází všichni klacky pod nohy a dávají mu to za vinu," řekla iDNES.cz Bučková.

Modelku ale na druhou stranu těší dopisy, e-maily a zprávy od dívek, které trpí anorexií. Píšou také fanoušci, že jí drží palce.

První vicemiss Hana Svobodová, Česká Miss 2008 Eliška Bučková a druhá vicemiss Elisavet Charalambidu (2. února 2008)

"Začalo to asi půl roku nebo rok po mém vítězství v České Miss. Objevil se nějaký článek, že jsem tlustá, a proto nemám přehlídky. To mě tehdy hrozně ranilo a začala jsem extrémně hubnout. Potřebovala jsem zhubnout hned, takže proto jsem volila tento nezdravý způsob," přiznala tmavovláska.

Bučková už v 16 letech zažila, že když šla poprvé do agentury a měla pocit, že je hodně hubená, tak jí řekli, že musí z boků sundat tři centimetry.

Eliška Bučková (Český slavík 2012)

"Ono to vyznívá tak, že před týdnem jsem si něco uvědomila a teprve se začínám léčit. Ale já už tři měsíce normálně funguji a prostě bohužel, nebo spíš bohudík, jsem to přiznala až teď. Mám výživového poradce, trenéra a jsem spokojená," prohlásila bývalá královna krásy, která také přiznala svůj nový vztah s Jakubem Malinou.

Jakub Malina s matkou (2010)

"Kuba mě pozval na výbornou večeři. Byl to první kluk, který mě pozval někam ven od rozchodu a potom jsem zjistila, že s nikým jiným už jít nechci. To bylo takové až pohádkové," dodala.

Problém anorexie je běžný také u světových modelek. Kristie Clementsová, která deset let pracovala jako šéfredaktorka magazínu Vogue Australia, napsala knihu o zákulisí světa modelingu. Loni ji totiž vyhodili z práce a módní novinářka se rozhodla využít svých poznatků z branže.

Ve své publikaci vypráví také o tom, jak se krásky z přehlídkových mol v záchvatech hladu cpou papírovými kapesníčky. Naprosto běžnou praxí jsou také hladovky bez konzumace jakékoli potravy, kdy živiny a vodu dívky přijímají nitrožilně infuzí.

Když to modelky přeženou, jejich kostnaté postavy jsou pak zase naopak pro účely časopisu idealizovány pomocí retuše. "Ačkoli většina lidí obviňuje šéfredaktory časopisů z toho, že ve Photoshopu upravují fotky dívek tak, aby vypadaly hubenější, většinou je opak pravdou," tvrdí Clementsová.

VIDEO: Eliška Bučková promluvila o anorexii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu