Eliška Bučková: místo přítele pomáhá sestra

Na osmanáctiletou krásku začínají pomalu doléhat i méně příjemné stránky jejího úspěchu. "Největší změnu pociťují hlavně moji rodiče, protože do České Miss jsem byla doma denně, a nyní jsem se domů dostala teprve potřetí, a to jenom na dva dny. V tomhle směru je to pro nás všechny hodně těžké," říká.

Eliška je teprve na začátku své kariéry. Jako královna krásy si teď musí zvykat na spoustu nových věcí. Především na publicitu a dotěrné dotazy týkající se její osoby. "Když začnu mít pocit, že už nezvládám, přijede za mnou sestra nebo nejlepší kamarádka a je to zase fajn. Mám v nich podporu, a to mi strašně pomáhá. Bez nich bych to určitě nezvládla," tvrdí Eliška, která je v současné době bez přítele.

"Musím říct, že mě naštěstí tahle práce baví, snažím se ji brát jako koníček, ale myslím, že časem mě určitě omrzí. Například už teď si nemohu jen tak odjet na dovolenou, což bych moc chtěla, protože mám spoustu povinností. Volné chvíle si užiju jen minimálně, většinou nějakou chvilku odpoledne."

Vlastní nadaci nechce

Stalo se již tradicí, že missky se po soutěži zapojují do různých charitativních akcí. I Eliška se nedávno objevila na velikonočním odpoledni, které pro obyvatele domova důchodců v Praze 6 uspořádal nadační fond Veselý senior. Nebyla to pro ni ale žádná novinka.

"Já se snažím věnovat dobročinnosti odmalička," vysvětluje Eliška, která je věřící a hlásí se ke katolické církvi. "Rozhodně k tomu nepotřebuji mít korunku na hlavě. Spíše než na charitu se ale zaměřuji na pomoc misiím. Mamka pracuje v Centru pro rodinu, kde mám i známé, a přes katolickou církev podporujeme misie tady v Čechách i ve světě."

Vlastní nadaci ale Eliška založit neplánuje. "Raději bych spíš podpořila už fungující charitativní projekty. Přijde mi zvláštní vymýšlet něco nového, když můžu podpořit něco hodnotného, co již existuje," vysvětluje.